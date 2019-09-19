19.09.2019 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Ад в шалаше: Маленькие зарплаты россиян укрепляют семьи?»

По итогам изучения общественного мнения, ВЦИОМ сообщает, что одной из основных причинами отказов от разводов в России стала материальная зависимость одного из супругов от другого в связи с уменьшением реальных доходов населения. Так данным Росстата в первые семь месяцев 2019 года число разводов в России уменьшилось почти на четверть, по сравнению с тем же периодом 2018 года. Синхронно с этим показателем, реальные располагаемые доходы населения также снизились почти на 1,5%. Кроме того, согласно опросам, только 4% россиян довольны своей зарплатой.

В ходе пресс-конференции, её участники расскажут об экономическом состоянии семей в России, а также о том, как россияне могут обеспечить себе достойный уровень заработных плат.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель председателя комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников;

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов;

Директор центра Конъюктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (495) 925 04 49

8 (916) 107 77 34

8 (915) 023 10 49

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».

