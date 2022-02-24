28.02.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг экс-главы Минобороны ДНР Игоря Стрелкова на тему: «А утром началась война. К чему приведет "военная операция" на Украине»?

Утро 24 февраля для России и Украины началось с объявления Владимиром Путиным военной спецоперации на Донбассе. Целью этой операции является «демилитаризация и денацификация Украины», а также защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Каждую минуту в лентах новостей появляется информации о ходе военных действий на территории Украины и ситуации на близлежащих пограничных территориях. Министерство обороны России сообщило о точечных ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Атакованы аэродромы и командные пункты в районе Киева, Харькова и Одессы. В военном ведомстве заявили о подавлении средств ПВО Украины, уничтожении инфраструктуры авиабаз Украины. Отменены все рейсы в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Белгорода, Астрахани, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Брянска, Курска и Воронежа. Воздушное пространство над Украиной закрыто.



О том, как проходит военная российская спецоперация на Донбассе? К каким последствиям приведут военные действия и о судьбе ЛНР и ДНР обсудим в ходе брифинга с экс-главой Минобороны ДНР Игорем Стрелковым.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

