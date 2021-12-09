10.12.2021 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Экс-премьера ДНР, депутата Государственной Думы РФ Александра Бородая на тему: «А если завтра война? Кто обостряет конфликт России и Украины»

7 декабря прошли переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Их главной темой стал конфликт на Украине и наращивание российских войск близ ее границы. По сообщениям СМИ, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что обстановка на востоке Украины обостряется и любые провокации Киева по силовому урегулированию в Донбассе будут пресекаться. В свою очередь кабмин Украины направил в Раду законопроект о штрафах за "отрицание агрессии России". Согласно новому законопроекту - публичное "отрицание вооруженной агрессии РФ" и "оккупации Россией территории" будут считаться противоправным и будут караться штрафом в размере до 1890 долларов.

Готова ли Украина к реальным военным действиям, как переговоры России и США повлияли на урегулирование конфликта и ждут ли Украину в НАТО?Обо всем этом и многом другом расскажет в ходе брифинга Экс-премьер ДНР, депутат Государственной Думы РФ Александр Бородай.

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

