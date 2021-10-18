22.10.2021 в 11:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «33. Суперзвезда. Группа НАИВ отмечает день рождение»

33 – значимый возраст не только по библейским канонам, но и в Панк-среде. Именно столько исполняется группе НАИВ в 2021 году, и чтобы отметить это знаковое событие панк-рокеры выступят 29 октября в Главклубе с программой «33. Суперзвезда». Зрителей ждет оглушительное шоу одного из лучших «живых» составов страны. А так же в преддверии большого концерта, в день пресс-конференции, состоится релиз нового альбома группы «Симфопанк», записанного вместе с оркестром «Глобалис». В ходе пресс-конференции участники расскажут, как проходит подготовка к празднованию 33-х летия, о работе над записью нового альбома, а также ответят на все вопросы журналистов.

Участники пресс-конференции:

Александр «Чача» Иванов — вокал, лидер группы

— вокал, лидер группы Дмитрий «Snake» Хакимов — барабаны, директор группы

— барабаны, директор группы Николай Богданов — бас-гитара, бэк-вокал

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам: 8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

