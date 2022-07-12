14.07.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «25 лет на сцене: что скрывает закулисье творческой жизни Авраама Руссо?»

Жизнь популярного артиста Авраама Руссо сегодня бьет ключом: выходят новые хиты, его песни даже плагиатят, он активно принимает участие в телевизионных шоу и дает концерты не только в России. Но что происходило за время его длительной творческой карьеры? Покушения и похищение якобы по приказу экс-владельца «Черкизовского рынка» и ресторана «Прага» Тельмана Исмаилова (некогда покровителя Авраама Руссо), суды по делу которого идут до сих пор, переезд в Америку и возвращение обратно в Россию. В этом году артист отмечает 25-летие творческой карьеры в России, а совсем скоро у Авраама будет день рождения, подготовка к которому идет полным ходом. На подходе также новая песня «Ты простила», которая обещает не оставить равнодушными сердца поклонниц артиста.

В эфире артист расскажет, какие тайны его карьеры остались за кулисами – есть ли дружба в шоу-бизнесе, кражи, преследования, драки и скандалы с поклонницами, а также поделится своими творческими планами и секретами жизни «артиста мира», ведь 250 дней в году он проводит в гастрольном графике, буквально живя в самолетах.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



