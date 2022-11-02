3.11.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг руководителя научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского на тему: «1,5 млн ВИЧ-инфицированных в России: современные реалии и взгляд в будущее»

В России насчитывается около 1,5 млн человек, живущих с ВИЧ. Это 1% населения страны, и число пациентов с диагностированным заболеванием будет только увеличиваться. Согласно прогнозу число людей с положительным ВИЧ-статусом в стране может увеличиться на 660 000 человек до 2030 года. Об этом заявил глава научно-исследовательского отдела профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Почему увеличивается число людей с положительным ВИЧ-статусом?

Как сегодня реализуется программа по борьбе с распространением ВИЧ в России?

Какие регионы РФ входят в десятку самых поражённых?

Что чаще всего становится причиной распространения ВИЧ?

Какова на сегодняшний день ситуация с выдачей терапии от ВИЧ?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

