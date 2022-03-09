11.03.2022 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «15 лет тюрьмы. Как будет работать закон о фейках?»

Из-за резонансного закона о фейках о российских Вооруженных силах, который подписал Владимир Путин 4 марта, закрылись более 20 СМИ: часть оказалась заблокирована, часть СМИ решила прекратить освещение военной спецоперации на Украине. Однако не только СМИ поняли, что не смогут работать в соответствии с новым законом: популярная социальная сеть TikTok ограничила свою работу в России в части распространения контента.

Согласно закону, в России вводится уголовная ответственность «за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности». Закон уже активно начал применяться в России.

В ходе пресс-конференции участники обсудят нюансы нового закона и расскажут, на кого будет распространяться его действие.

Участники пресс-конференции:

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа;

Первый заместитель Председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Владимир Сипягин;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

