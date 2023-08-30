31.08.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг с руководителем прогностического центра «Метео» Александром Шуваловым на тему: «Последний день лета. Какой будет погода осенью?»

За три прошедших месяца лета россияне успели испытать на себе самые разные капризы погоды. Приходилось то страдать от нестерпимой жары, то спасаться от мощных ливней, а иногда и вовсе смотреть на падающий снег. Уходящий август запомнился жителям Москвы и области «дождливым» достижением: 20 августа был установлен суточный рекорд по осадкам – 47 миллиметров (60% от нормы месяца). Предыдущий рекорд был установлен в 1999 году.

В ходе брифинга будут рассмотрены следующие вопросы:

Стоит ли ожидать таких катаклизмов осенью?

Какую погоду ждать первоклашкам к 1 сентября?

И будет ли «бабье лето»?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



