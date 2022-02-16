Зюганова выписали из больницы
16 февраля 202209:59
Лидера КПРФ Геннадия Зюганова выписали из больницы. Об этом сообщил сам политик в беседе с РИА Новости.
Парламентария госпитализировали в Центральную клиническую больницу 11 февраля, напоминает РИА ФАН. Внук политика отмечал, что Зюганов пройдет плановые обследования.
По словам лидера КПРФ, он чувствует себя нормально и занимается работой.
Ранее Зюганов сообщал, что его «самочувствие ровное, давление нормальное».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru