Зюганов не подтвердил сообщения о встрече с Жириновским в больнице

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не подтвердил сообщения о том, что он встретился с главой ЛДПР Владимиром Жириновским в Центральной клинической больнице, сообщает телеканал «360».

Зюганов рассказал о неудачной попытке навестить больного COVID-19 Жириновского в больнице

По словам парламентария, такие встречи невозможны, так как у Жириновского коронавирус, и он находится в изоляции.

Ранее сообщалось, что главы думских фракций якобы пересеклись в больнице и обменялись небольшим диалогом.

Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами. «Пока не пускают», — ответил лидер КПРФ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ЖириновскийГеннадий Зюганов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры