Зюганов не подтвердил сообщения о встрече с Жириновским в больнице
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не подтвердил сообщения о том, что он встретился с главой ЛДПР Владимиром Жириновским в Центральной клинической больнице, сообщает телеканал «360».
По словам парламентария, такие встречи невозможны, так как у Жириновского коронавирус, и он находится в изоляции.
Ранее сообщалось, что главы думских фракций якобы пересеклись в больнице и обменялись небольшим диалогом.
Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами. «Пока не пускают», — ответил лидер КПРФ.
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