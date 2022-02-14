Зюганов не подтвердил сообщения о встрече с Жириновским в больнице

По словам парламентария, такие встречи невозможны, так как у Жириновского коронавирус, и он находится в изоляции.

Ранее сообщалось, что главы думских фракций якобы пересеклись в больнице и обменялись небольшим диалогом.

Зюганов попытался проведать заболевшего коронавирусом главу ЛДПР Владимира Жириновского, однако медики не позволили ему это сделать, рассказал политик в беседе с журналистами. «Пока не пускают», — ответил лидер КПРФ.

