«Температуры нет». Зюганов рассказал о своем самочувствии

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в настоящее время по-прежнему продолжает лечение в ЦКБ, сообщает ТАСС.

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По его словам, температуры у него нет, «самочувствие ровное, давление нормальное».

«Надо ещё проверить, посмотреть, каким образом организм среагировал на лечение», - подчеркнул политик.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что госпитализация Зюганова является превентивной, решение было принято по совету врачей с учетом перенесённых лидером партии в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств, а также с учётом эпидемиологической обстановки, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:БольницаКПРФЛечениеГеннадий Зюганов
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