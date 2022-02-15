«Температуры нет». Зюганов рассказал о своем самочувствии

По его словам, температуры у него нет, «самочувствие ровное, давление нормальное».

«Надо ещё проверить, посмотреть, каким образом организм среагировал на лечение», - подчеркнул политик.

Ранее глава пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил, что госпитализация Зюганова является превентивной, решение было принято по совету врачей с учетом перенесённых лидером партии в течение последних лет оперативных медицинских вмешательств, а также с учётом эпидемиологической обстановки, сообщает «Свободная пресса».