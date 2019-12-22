Зюганова уличили в несамостоятельности из-за досрочных выборов

22 декабря 201914:36
Ольга Болдырева

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН назвал причины заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова о досрочных выборах президента России.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что правительство провалило исполнение Послания президента Федеральному собранию. Он заявил, что высока вероятность перерастания экономического кризиса в политический. Об этом лидер КПРФ рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Если следующий год будем так же проваливать, приседать. Бедность растет, экономика буксует, а показатели Послания президента не выполняются» — сказал лидер КПРФ.

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На заявление Геннадия Зюганова уже отреагировали его коллеги по Госдуме из партий «Справедливая Россия» и «Единая Россия». Депутаты критикуют Зюганова за высказанную позицию в связи с желанием заработать дополнительные политические очки.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН предположил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов действовал не самостоятельно, заявляя о возможности досрочных выборов президента России.

«Думаю, что это игра не самого Зюганова. Через него кто-то вбрасывает эту тему. Кто-то из "путинского политбюро". Кому-то важно поместить тему возможных досрочных выборов президента в информационную повестку. Кому – пока сложно судить, надо наблюдать», - заявил политолог.

Ранее эксперты рассказали НСН, чем вызвана активизация команды первого президента России.


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ФОТО: Евгений Минченко. Фото с сайта gubernia.pskovregion.org.
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