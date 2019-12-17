Транзит-2024. Ельцинская Семья спешит на помощь
Эксперты рассказали НСН, чем вызвана активизация команды первого президента России.
Владимир Путин может не уйти с поста президента в 2024 году. Такое мнение в интервью Би-би-си выразил Валентин Юмашев, зять первого президента России Бориса Ельцина и глава его администрации в 1997-1998 годах, по рекомендации Анатолия Чубайса пригласивший Путина на работу в администрацию президента в качестве своего заместителя в марте 1997 года.
По словам Юмашева, сейчас Путин готов уйти с поста президента в 2024 году «на 100%». Но нельзя сказать, как в 2024 году Путин «увидит мир, место России в мире и как оценит людей, которые будут вокруг него» и что он сделает.
Интервью Би-би-си – это уже второе публичное выступление Юмашева за последнее время. В конце ноября во время посещения Ельцин-центра в Екатеринбурге он дал интервью Владимиру Познеру. Тогда он выразил уверенность, что Путин уйдет в 2024 году.
На фоне медийной активизации Юмашева в актуальную политику вернулся Александр Волошин, руководивший администрацией президента России в 1999-2003 годах, когда происходила передача власти от Ельцина к Путину. На прошлой неделе Волошин возглавил экспертный совет при правительстве.
И это не простое совпадение, уверен руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, ельцинская команда, так называемая «Семья», обеспечившая передачу власти в 2000 году, может быть востребована в преддверии новой смены власти в 2024 году.
«Видимо, это звенья одной цепи. Связь есть, прямая или опосредованная. Семья напоминает о себе в период некоторой турбулентности. Возможно, они хотят показать, что уже однажды Путина во власть привели и теперь тоже могут быть полезны. То, что они опять напоминают о себе, говорит, что мы находимся на переломном этапе. Семья хочет продолжать играть определенную роль, и напоминание «славной» истории связано именно с этим», - сказал НСН политолог.
Замруководителя администрации президента в 1997-1998 годах, помощник президента в 2000-2008 годах Сергей Ястржембский также считает, что люди, которые привели Путина к власти, могут быть востребованы в новом переходном периоде.
«Такая постановка вопроса возможна», - отметил он в беседе с НСН.
Он полагает, что представители Семьи могут быть полезны нынешней власти и по текущим вопросам.
«Если отдельные представители команды Ельцина появляются, считаю, это на пользу дела. Потому что в той команде было много сильных игроков. Речь идет в том числе о господине Волошине. Что касается Валентина Борисовича [Юмашева], у него нет никаких намерений возвращаться в активную политику. А что у него теперь выкроилось время, чтобы подробно делиться с общественностью, как происходили выборы преемника, это очень важно. Страна должна об этом знать», - подчеркнул Ястржембский.
Сенатор Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заместителем которого работал Владимир Путин до переезда в Москву, не верит в возвращение Семьи в актуальную политику. В интервью НСН она выразила мнение, что профессионалы ельцинской эпохи могут быть востребованы из-за кадрового голода во власти.
«Я не склонна к конспирологии, не готова в этом видеть ренессанс команды Ельцина. Просто скамейка запасных в администрации президента, если не исчерпана, то стала давать трещину. И решили вспомнить о профессионалах, которые работали ранее», - сказала парламентарий.
Похожего мнения придерживается и первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.
«Семьи как клана уже давно нет. Кто-то пенсионер, кто-то продолжает влиять на принятие решений, но в индивидуальном качестве. Семья существовала в первой половине нулевых. Потом Березовский вылетел, Касьянов перешел в оппозицию. У всех свои интересы, у всех свои планы. Что касается Волошина, то он известен, как эксперт. Он с 2003 года не находится на госслужбе, но его продолжают слушать по текущим экономическим вопросам, что делать дальше. В этой роли советчика он и оказался востребован. Это разные истории, я бы их не сводил к тенденции усиления семейного клана», - сказал он НСН.
Активизация представителей ельцинской Семьи связана с грядущим транзитом власти, но не напрямую. Путин и его окружение не хотят, чтобы после ухода его постигла та же судьба, что и Ельцина.
«У Юмашева интерес – это Ельцин-центр, зафиксировать роль Бориса Николаевича в истории. Вокруг Ельцин-центра сейчас идут дискуссии, потому что проект крутой, интересный молодежи. Поэтому те, кто Ельцина ненавидит, относятся к Центру резко негативно, потому что у них ничего аналогичного, конкурентоспособного просто нет. Для Юмашева важно показать, что Путин – это преемник Бориса Ельцина, потому что у нас существует противопоставление 90-х нулевым, формулировка «лихие 90-е». Ельцин-центр – это реабилитация 90-х, он противостоит историям о страшных, «лихих 90-х годах». У власти ноги разъезжаются. Есть желание, с одной стороны, подчеркнуть свои заслуги на фоне предшествующего времени, «страшных 90-х». С другой - преодолеть нашу отечественную традицию, когда уходящие и ушедшие главы государств подвергаются критике. Хочется создать традицию уважительного отношения к бывшим лидерам, ощущения преемственности истории. Чтобы как есть центр Ельцина, так однажды появился центр Путина», - пояснил политолог.
Напомним, Борис Ельцин подал в отставку с поста президента России 31 декабря 1999 года. Ио главы государства стал премьер-министр Владимир Путин. В марте 2000 года Путин был избран президентом России на досрочных выборах.
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