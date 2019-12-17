Транзит-2024. Ельцинская Семья спешит на помощь

И это не простое совпадение, уверен руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. По его мнению, ельцинская команда, так называемая «Семья», обеспечившая передачу власти в 2000 году, может быть востребована в преддверии новой смены власти в 2024 году.

«Видимо, это звенья одной цепи. Связь есть, прямая или опосредованная. Семья напоминает о себе в период некоторой турбулентности. Возможно, они хотят показать, что уже однажды Путина во власть привели и теперь тоже могут быть полезны. То, что они опять напоминают о себе, говорит, что мы находимся на переломном этапе. Семья хочет продолжать играть определенную роль, и напоминание «славной» истории связано именно с этим», - сказал НСН политолог.

Замруководителя администрации президента в 1997-1998 годах, помощник президента в 2000-2008 годах Сергей Ястржембский также считает, что люди, которые привели Путина к власти, могут быть востребованы в новом переходном периоде.

«Такая постановка вопроса возможна», - отметил он в беседе с НСН.

Он полагает, что представители Семьи могут быть полезны нынешней власти и по текущим вопросам.

«Если отдельные представители команды Ельцина появляются, считаю, это на пользу дела. Потому что в той команде было много сильных игроков. Речь идет в том числе о господине Волошине. Что касается Валентина Борисовича [Юмашева], у него нет никаких намерений возвращаться в активную политику. А что у него теперь выкроилось время, чтобы подробно делиться с общественностью, как происходили выборы преемника, это очень важно. Страна должна об этом знать», - подчеркнул Ястржембский.

Сенатор Людмила Нарусова, вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, заместителем которого работал Владимир Путин до переезда в Москву, не верит в возвращение Семьи в актуальную политику. В интервью НСН она выразила мнение, что профессионалы ельцинской эпохи могут быть востребованы из-за кадрового голода во власти.

«Я не склонна к конспирологии, не готова в этом видеть ренессанс команды Ельцина. Просто скамейка запасных в администрации президента, если не исчерпана, то стала давать трещину. И решили вспомнить о профессионалах, которые работали ранее», - сказала парламентарий.

Похожего мнения придерживается и первый вице-президент Центра политтехнологий Алексей Макаркин.