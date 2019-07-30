Более половины граждан готовы переизбрать Путина в 2024 году

Уточняется, что такой показатель не стал рекордным. В августе 2017 года хотели, чтобы Путин остался президентом 67 процентов опрошенных.

В то же время, 38 процентов респондентов сообщили, что не хотели бы, чтобы Путин остался на своем посте после того, как истечет срок правления. Кроме того, до рекордных 8 процентов снизилaсь доля тех, кто зaтруднился с ответом. Рaньоб этом заявляли от 14 до 26 процентов респондентов.

Ранее в июне большая доля россиян одобряла деятельность главы государства, чем весной. Не стоящими внимания такие изменения назвал в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.

