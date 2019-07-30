Более половины граждан готовы переизбрать Путина в 2024 году
Более половины граждан выразили желание переизбрать на пост главы государства Владимира Путина в 2024 году. По данным опроса «Левада-центра», об этом заявили 54 процента опрошенных.
Уточняется, что такой показатель не стал рекордным. В августе 2017 года хотели, чтобы Путин остался президентом 67 процентов опрошенных.
В то же время, 38 процентов респондентов сообщили, что не хотели бы, чтобы Путин остался на своем посте после того, как истечет срок правления. Кроме того, до рекордных 8 процентов снизилaсь доля тех, кто зaтруднился с ответом. Рaньоб этом заявляли от 14 до 26 процентов респондентов.
Ранее в июне большая доля россиян одобряла деятельность главы государства, чем весной. Не стоящими внимания такие изменения назвал в эфире НСН глава совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов.
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