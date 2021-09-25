Зюганов заявил о поддержке действий Путина по развитию России КПРФ

«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», - заверил российского лидера Зюганов.

Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказался об итогах прошедших парламентских выборов.

«Отмечено было и дряхление основных участников политического процесса в стране. Например, нещадная эксплуатация ЛДПР привела к их потенциальному распаду, а КПРФ подходит к перехвату власти молодыми коммунистами с сопутствующими радикализацией и маргинализацией. В целом, больно было смотреть на активность зрелых политиков. Люди должны уходить, если не в расцвете сил, то в зените славы или хотя бы достойно», - отметил собеседник НСН.

