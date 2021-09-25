Зюганов заявил о поддержке действий Путина по развитию России КПРФ
Лидер компартии Геннадий Зюганов заявил, что КПРФ поддерживает действия главы государства по развитию России. Об этом он сказал на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских партий нового созыва.
«Россия была и остается для КПРФ главной партией, и мы все сделаем, чтобы она была сильной, прогрессивной, хорошо образованной и реально победной. И все, что вы намечаете в этом плане, мы активно всегда поддерживали и будем поддерживать», - заверил российского лидера Зюганов.
Ранее политолог Алексей Мухин в эфире НСН высказался об итогах прошедших парламентских выборов.
«Отмечено было и дряхление основных участников политического процесса в стране. Например, нещадная эксплуатация ЛДПР привела к их потенциальному распаду, а КПРФ подходит к перехвату власти молодыми коммунистами с сопутствующими радикализацией и маргинализацией. В целом, больно было смотреть на активность зрелых политиков. Люди должны уходить, если не в расцвете сил, то в зените славы или хотя бы достойно», - отметил собеседник НСН.
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