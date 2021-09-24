Мухин: Больно было смотреть на активность зрелых политиков
Политолог Алексей Мухин специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
ЦИК признал выборы в Госдуму состоявшимися и действительными
По данным Центризбиркома, после обработки ста процентов протоколов УИК, в Госдуме нового созыва "Единая Россия получит 324 мандата, КПРФ — 57, а замыкает тройку лидеров "Справедливая Россия — За правду", которая получит 27 мест в Госдуме. «Новым людям» досталось 13 мандатов.
Алексей Мухин: «Выборы прошли с известным результатом. Запрос на искренность, справедливость, который сформирован в гражданском обществе, на мой взгляд, остался неудовлетворен. Хотя консенсуса по представительству партий достичь удалось. Менять результаты выборов у основных участников желания нет. Кстати, политическая система должна была пройти проверку на прочность, но этой проверки не состоялось. Дело в том, что гражданское общество было подвергнуто довыборной очистке и дальше демонстрировало способность себя защищать в более или менее комфортных, я бы сказал, лабораторных условиях», - оценил итоги политолог.
Пятипартийный парламент и провал ЛДПР
Впервые с 1999 года в Думу прошли больше четырех партий. Барьер преодолели «Новые люди», созданные в 2020 году. ЛДПР получила самый низкий результат с 2007 года.
Алексей Мухин: «Отмечено было и дряхление основных участников политического процесса в стране. Например, нещадная эксплуатация ЛДПР привела к их потенциальному распаду, а КПРФ подходит к перехвату власти молодыми коммунистами с сопутствующими радикализацией и маргинализацией. В целом, больно было смотреть на активность зрелых политиков. Люди должны уходить, если не в расцвете сил, то в зените славы или хотя бы достойно», - отметил собеседник НСН.
Путин встретится с руководителями партий и с избранными главами регионов
Президент Владимир Путин встретится в субботу с руководителями политических партий и с избранными главами субъектов РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Алексей Мухин: «Новый депутатский корпус, я так понимаю, намерены максимально быстро привлечь к работе. Первое собрание депутатов предположительно планируется провести уже 28-29 сентября. Параллельно запущен еще один процесс: принятие бюджета, как российского, так и союзного государства. Это необходимо сделать до 4 ноября, так что времени нет», - добавил он.
ЦИК назвал востребованной систему онлайн-голосования на выборах в России
По словам представителя Центризбиркома, результаты дистанционного электронного голосования абсолютно корректно отражены в протоколах по всем семи субъектам РФ, где оно проводилось.
Алексей Мухин: «Сложно пройти мимо этого трехдневного знаменательного события – выборов онлайн. Москвичи, подав заявки на участие в нем, выиграли, причем выиграли не только проголосовав, но и выиграв ряд ценных призов, которые учредила мэрия. Новая форма голосования оказалось удобной и практичной. Кстати, «Единая Россия» на онлайн-голосовании вопреки убеждениям оппонентов набрала меньше, чем в среднем по России», - заметил политолог.
Захарова сочла образование AUKUS неожиданностью для НАТО
Создание партнерства США, Австралии и Великобритании (AUKUS) стало неожиданностью для союзников по НАТО, а Францию тем самым морально унизили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Алексей Мухин: «Формирование нового альянса членов НАТО способствует разрастанию кризиса в самой организации. Особенно на фоне отказа Австралии от военного контракта с Францией в пользу контракта с США и реакцией Парижа на такое неуважение внутри НАТОвской корпоративной культуры», - пояснил он.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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