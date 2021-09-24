Мухин: Больно было смотреть на активность зрелых политиков

Алексей Мухин: «Выборы прошли с известным результатом. Запрос на искренность, справедливость, который сформирован в гражданском обществе, на мой взгляд, остался неудовлетворен. Хотя консенсуса по представительству партий достичь удалось. Менять результаты выборов у основных участников желания нет. Кстати, политическая система должна была пройти проверку на прочность, но этой проверки не состоялось. Дело в том, что гражданское общество было подвергнуто довыборной очистке и дальше демонстрировало способность себя защищать в более или менее комфортных, я бы сказал, лабораторных условиях», - оценил итоги политолог.

