Зюганов захотел выпороть тех, кто выпустил Путина на мороз без шапки

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что выпорол бы того, кто позволил президенту России Владимиру Путину выйти без шапки на мороз. Об этом пишет РИА Новости 16 декабря, в воскресенье.

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Российский лидер в Северодвинске 11 декабря участвовал в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Президент в мороз был на мероприятиях с непокрытой головой, напомнил Зюганов.

«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус — прим. НСН) 15 °С», — подчеркнул Зюганов.

Лидер КПРФ напомнил о важности здоровья российского главнокомандующего заявил, что сделает замечание тем, кто отпустил Владимира Путина она мороз без головного убора, отмечает RT.

Глава государства, улыбнувшись, ответил, что принимает замечание и на свой счет.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:ЗдоровьеВладимир ПутинГеннадий Зюганов

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