Российский лидер в Северодвинске 11 декабря участвовал в церемонии поднятия флага на атомной подводной лодке «Красноярск» и атомном подводном крейсере «Император Александр III». Президент в мороз был на мероприятиях с непокрытой головой, напомнил Зюганов.



«Я извиняюсь, я бы выпорол того, кто вас выпустил без шапки. Просто (минус — прим. НСН) 15 °С», — подчеркнул Зюганов.



Лидер КПРФ напомнил о важности здоровья российского главнокомандующего заявил, что сделает замечание тем, кто отпустил Владимира Путина она мороз без головного убора, отмечает RT.



Глава государства, улыбнувшись, ответил, что принимает замечание и на свой счет.

Ранее президент Владимир Путин в ходе встречи с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что вмешательство извне в президентские выборы в России в 2024 году должно пресекаться, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





