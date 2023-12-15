«Зюганов и Левченко»: КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России
Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.
Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ (23 декабря).
Агентство РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что КПРФ обсуждает кандидатуру депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента РФ.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах, заявил «Радиоточке НСН» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Он напомнил о членах КПРФ, которых Зюганов называл достойными кандидатами в президенты – «и Калашникова, и Мельникова, и Новикова, и Афонина, и Коломейцева, и того же Харитонова».
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