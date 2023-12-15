«Зюганов и Левченко»: КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России

Московское отделение КПРФ рекомендовало на выборы президента РФ кандидатуры председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и депутата Госдумы Сергея Левченко, сообщил руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин в Telegram-канале.

Следующим этапом будет выдвижение кандидата на пост президента делегатами третьего этапа XVIII съезда КПРФ (23 декабря).

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Агентство РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что КПРФ обсуждает кандидатуру депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента РФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах, заявил «Радиоточке НСН» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Он напомнил о членах КПРФ, которых Зюганов называл достойными кандидатами в президенты – «и Калашникова, и Мельникова, и Новикова, и Афонина, и Коломейцева, и того же Харитонова».

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ФОТО: РИА Новости
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