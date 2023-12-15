«Зюганов и Левченко»: КПРФ выдвинула кандидатов на выборы президента России

Агентство РИА Новости ранее сообщило со ссылкой на источник, что КПРФ обсуждает кандидатуру депутата Николая Харитонова в качестве кандидата от партии на выборы президента РФ.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов является основным кандидатом от партии для участия в президентских выборах, заявил «Радиоточке НСН» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Сергей Обухов. Он напомнил о членах КПРФ, которых Зюганов называл достойными кандидатами в президенты – «и Калашникова, и Мельникова, и Новикова, и Афонина, и Коломейцева, и того же Харитонова».

