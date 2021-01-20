«На электрический стул!» Зюганов сравнил Навального с Чубайсом

Лидер КПРФ в интервью НСН сравнил российского оппозиционера с экс-главой «Роснано», назвав обоих предателями.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков второй день комментирует очередное расследование оппозиционного блогера Алексея Навального о «дворце» президента России Владимира Путина в Геленджике. По словам Пескова, президенту вменяют то, чего не существует, а вся его собственность ежегодно декларируется.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН рассказал, почему не верит Навальному и сравнил его с экс-главой«Роснано» Анатолием Чубайсом.

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«У нас вообще продажная элита, все с двойными паспортами ходят, как будут они интересы страны отстаивать? Или вот сейчас привезли Навального, надувают через толстую соломинку, как жабу, три разведки – ЦРУ, MI-6 и BND. Все идиоты понимают, что он предатель, циничный, открытый и мерзкий. Из него делают чуть ли не оппозиционера. Мы такое видели в 90-е. Чем это закончилось? К Чубайсу приехало более чем полсотни црушников и продали вашу собственность за менее чем 3% ее реальной стоимости. В Америке бы его посадили на электрический стул, во Франции – лет на 20, а он теперь советником по международным делам, самый главный вор и разрушитель», - заявил Зюганов.

После того, как в начале декабря 2020 года Чубайс покинул пост главы «Роснано», Путин назначил его своим спецпредставителем по связям с международными организациями «для достижения целей устойчивого развития». Чубайс вошел в российскую политику еще в 1990-е годы, когда руководил процессом приватизации госсобственности.

Навального задержали в Москве 17 января из-за нарушений испытательного срока по делу «Ив Роше». Затем суд отправил Навального под арест на 30 суток.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Алексей НавальныйГеннадий Зюганов
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