«На электрический стул!» Зюганов сравнил Навального с Чубайсом

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков второй день комментирует очередное расследование оппозиционного блогера Алексея Навального о «дворце» президента России Владимира Путина в Геленджике. По словам Пескова, президенту вменяют то, чего не существует, а вся его собственность ежегодно декларируется.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН рассказал, почему не верит Навальному и сравнил его с экс-главой«Роснано» Анатолием Чубайсом.

