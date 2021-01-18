Суд отправил Навального под арест до 15 февраля

Оппозиционер Алексей Навальный отправлен под стражу на 30 суток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Вадима Кобзева.

По словам защитника, Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

Вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан 17 января после прилёта в аэропорту «Шереметьево». По данным ФСИН, оппозиционер находился в розыске с 29 декабря 2020 года за многократные нарушения испытательного срока по делу «Ив Роше», сообщает Ura.ru. Столичный Симоновский суд 29 января рассмотрит ходатайство о замене Навальному условного наказания по этому делу на реальный срок.

Алексей Навальный в декабре 2014 года был приговорён условно к 3, 5 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей за мошенничество и легализацию денежных средств. Кроме того, оппозиционеру назначили испытательный срок в 5 лет, в 2017 году суд продлил его ещё на год, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
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