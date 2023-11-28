Зюганов: Совфед объявит о начале президентской кампании 13 декабря

«13-го декабря Совет Федерации объявит о начале президентской кампании», — указал политик.

По словам Зюганова, России следует подойти к этому событию «ответственно».

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Совфед на заседании 13 декабря может назначить президентские выборы на 17 марта 2024 года. Согласно Конституции, верхняя палата парламента должна принять решение о дате выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

