Зюганов: Совфед объявит о начале президентской кампании 13 декабря
Совет Федерации РФ на заседании 13 декабря объявит о выборах президента страны, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с KP.RU.
«13-го декабря Совет Федерации объявит о начале президентской кампании», — указал политик.
По словам Зюганова, России следует подойти к этому событию «ответственно».
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщило, что Совфед на заседании 13 декабря может назначить президентские выборы на 17 марта 2024 года. Согласно Конституции, верхняя палата парламента должна принять решение о дате выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родные Шаинского потребовали компенсацию от рэпера Liaze за песню крокодила Гены
- Зюганов: Совфед объявит о начале президентской кампании 13 декабря
- Крупнейший в мире айсберг вынесло в свободное плавание в Южном океане
- Экономист посоветовал закупить мясо и рыбу до предновогоднего повышения цен
- Фильм про Льва Яшина признан лучшим на итальянском кинофестивале
- Суд продлил срок ареста корреспонденту WSJ Гершковичу до 30 января
- СМИ: Жену главы ГУР Буданова отравили
- «Жил в мире без СВО»: В Воронеже объяснили увольнение худрука Камерного театра
- В России разработали дроны, которыми можно управлять силой мысли
- «Без близких и родной земли плохо»: Галанин пожелал здоровья Гребенщикову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru