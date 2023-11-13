СМИ: Совфед может назначить выборы президента на 17 марта

Совет Федерации может назначить дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его данным, дату голосования верхняя палата объявит на заседании 13 декабря.

Президентские выборы согласно Конституции назначает Совет Федерации. Решение палата должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Песков: Путин еще не делал заявлений о своем участии в выборах в 2024 году

Выборы должны пройти в 2024 году. Действующий президент Владимир Путин о своем участии в них пока не объявлял. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков в августе заявил, что «наши президентские выборы — это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия». Он утверждает, что Путин будет переизбран в следующем году с более чем 90% голосов.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Совет Федерации РФВыборы Президента России

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