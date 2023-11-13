СМИ: Совфед может назначить выборы президента на 17 марта

Совет Федерации может назначить дату выборов президента РФ на 17 марта 2024 года. Об этом сообщил РИА Новости источник в парламенте. По его данным, дату голосования верхняя палата объявит на заседании 13 декабря.

Президентские выборы согласно Конституции назначает Совет Федерации. Решение палата должна принять не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.