Зюганов прокомментировал возможность писоединения КПРФ к «Справедливой России»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не «пришивать костюм к рукаву», отвечая на вопрос о возможном слиянии «Справедливой России» с возглавляемой им партией.

Ранее руководство партий «Патриоты России», «За правду» и «Справедливая Россия» заявили о старте процесса объединения. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «Патриоты России» и «За правду» после слияния перестанут существовать.

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились

Лидер КПРФ сообщил, что соединение партий создаст «еще один клон “Единой России». Он порекомендовал президенту Владимиру Путину укреплять свою партию.



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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Справедливая РоссияПартииГеннадий Зюганов
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