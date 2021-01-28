Зюганов прокомментировал возможность писоединения КПРФ к «Справедливой России»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не «пришивать костюм к рукаву», отвечая на вопрос о возможном слиянии «Справедливой России» с возглавляемой им партией.

Ранее руководство партий «Патриоты России», «За правду» и «Справедливая Россия» заявили о старте процесса объединения. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «Патриоты России» и «За правду» после слияния перестанут существовать.