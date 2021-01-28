Зюганов прокомментировал возможность писоединения КПРФ к «Справедливой России»
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал не «пришивать костюм к рукаву», отвечая на вопрос о возможном слиянии «Справедливой России» с возглавляемой им партией.
Ранее руководство партий «Патриоты России», «За правду» и «Справедливая Россия» заявили о старте процесса объединения. Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что «Патриоты России» и «За правду» после слияния перестанут существовать.
Лидер КПРФ сообщил, что соединение партий создаст «еще один клон “Единой России». Он порекомендовал президенту Владимиру Путину укреплять свою партию.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,8 млн+19 138 / сут.
Умерли
71 651+575 / сут.
Выздоровели
3,2 млн+26 775 / сут.
- СМИ: Актер Василий Лановой пережил клиническую смерть
- TikTok сообщил о готовности ответить на вопросы Госдумы
- Попова назвала сроки отмены масочного режима
- Генсек ООН назвал 2020 годом «смерти, трагедий и отчаяния»
- Минтруд предложил возмещать средства, потерянные при незаконном переводе в НПФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru