Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились

Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении политических сил, сообщает ТАСС.

Ранее Миронов рассказал, что объединённая партия получит название «Справедливая Россия - за правду», сообщает RT. По его словам, у новой политической организации будет один председатель и выразил надежду, что лидером изберут его.

Миронов также добавил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и не исключил, что после них могут произойти более крупные слияния. Кроме того, политик призвал КПРФ И ЛДПР присоединиться к борьбе против «политического монополизма» «Единой России».