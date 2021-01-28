Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» объединились
Лидеры партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин подписали манифест об объединении политических сил, сообщает ТАСС.
Ранее Миронов рассказал, что объединённая партия получит название «Справедливая Россия - за правду», сообщает RT. По его словам, у новой политической организации будет один председатель и выразил надежду, что лидером изберут его.
Миронов также добавил, что объединение происходит в преддверии выборов в Госдуму и не исключил, что после них могут произойти более крупные слияния. Кроме того, политик призвал КПРФ И ЛДПР присоединиться к борьбе против «политического монополизма» «Единой России».
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