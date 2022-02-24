Зюганов призвал украинцев выгнать засевшую в Киеве свору
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам Украины и призвал их объединиться, сообщает РИА Новости.
По его словам, настало время сплотиться и выгнать «свору, засевшую в Киеве».
«Давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться», - заявил политик журналистам.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.
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