Зюганов призвал украинцев выгнать засевшую в Киеве свору

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обратился к гражданам Украины и призвал их объединиться, сообщает РИА Новости.

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По его словам, настало время сплотиться и выгнать «свору, засевшую в Киеве».

«Давайте вместе сейчас сплотимся и выгоним эту свору, которая села в Киеве и уродует вашу жизнь, не дает нам спокойно дружить и мирно развиваться», - заявил политик журналистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своём обращении к гражданам России заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Война На УкраинеУкраинаКПРФГеннадий Зюганов
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