Зюганов предложил ввести новый налог

Предложение коммуниста стало реакцией на инициативу Минтруда ограничить выплаты пособий «подозрительно бедным семьям» с детьми от 3 до 7 лет. К такой категории граждан ведомство отнесло семьи с формально низкими доходами, но существенным имуществом, пишет Газета.ru.

«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — заявил Зюганов.

Политик пояснил, что в упомянутой статье Конвенции ООН установлены требования соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».

Ранее депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект, согласно которому стипендии должны быть приравнены к минимальному размеру оплаты труда.

