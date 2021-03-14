Зюганов предложил ввести новый налог
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил ввести в России налог на «подозрительно богатых». Об этом он написал в своем в Telegram-канале.
Предложение коммуниста стало реакцией на инициативу Минтруда ограничить выплаты пособий «подозрительно бедным семьям» с детьми от 3 до 7 лет. К такой категории граждан ведомство отнесло семьи с формально низкими доходами, но существенным имуществом, пишет Газета.ru.
«Предлагаю для начала ввести повышенный налог на «подозрительно богатых». Одновременно следует ратифицировать 20 статью Конвенции ООН по противодействию коррупции», — заявил Зюганов.
Политик пояснил, что в упомянутой статье Конвенции ООН установлены требования соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия».
Ранее депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект, согласно которому стипендии должны быть приравнены к минимальному размеру оплаты труда.
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