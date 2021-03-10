В Госдуму внесен проект о приравнивании стипендий к МРОТ
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект, согласно которому стипендии должны быть приравнены к минимальному размеру оплаты труда.
Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторами инициативы выступили Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный.
В документе говорится, что законопроект направлен на «улучшение стипендиального обеспечения обучающихся».
Парламентарии предлагают привязать соцстипендии студентов к размеру МРОТ. Академическая стипендия студентов колледжей не должна быть ниже 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Также размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.
Авторы инициативы предлагают повышать стипендии поэтапно, в течение трех лет.
Правительство проект закона не поддержало, сославшись на дополнительные расходы бюджета, которые потребуются для увеличения стипендий. В отзыве говорится, что депутаты не указали об источниках финансирования выплат.
Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова прокомментировала предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, передает RT.
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