В Госдуму внесен проект о приравнивании стипендий к МРОТ

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму проект, согласно которому стипендии должны быть приравнены к минимальному размеру оплаты труда.

Изменения предлагается внести в статью 36 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Авторами инициативы выступили Геннадий Зюганов, Иван Мельников, Олег Смолин, Николай Коломейцев, Алексей Куринный.

ОП призвала предоставить бюджетные места в вузах детям из многодетных семей

В документе говорится, что законопроект направлен на «улучшение стипендиального обеспечения обучающихся».

Парламентарии предлагают привязать соцстипендии студентов к размеру МРОТ. Академическая стипендия студентов колледжей не должна быть ниже 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Также размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.

Авторы инициативы предлагают повышать стипендии поэтапно, в течение трех лет.

Правительство проект закона не поддержало, сославшись на дополнительные расходы бюджета, которые потребуются для увеличения стипендий. В отзыве говорится, что депутаты не указали об источниках финансирования выплат.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова прокомментировала предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, передает RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЗаконопроектСтипендии
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры