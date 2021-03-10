В Госдуму внесен проект о приравнивании стипендий к МРОТ

В документе говорится, что законопроект направлен на «улучшение стипендиального обеспечения обучающихся».

Парламентарии предлагают привязать соцстипендии студентов к размеру МРОТ. Академическая стипендия студентов колледжей не должна быть ниже 60% размера МРОТ, студентов вузов - 80%. Также размер госстипендий аспиранта, ассистента-стажера, ординатора не может быть менее 200% размера прожиточного минимума.

Авторы инициативы предлагают повышать стипендии поэтапно, в течение трех лет.

Правительство проект закона не поддержало, сославшись на дополнительные расходы бюджета, которые потребуются для увеличения стипендий. В отзыве говорится, что депутаты не указали об источниках финансирования выплат.

Ранее член комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова прокомментировала предложение депутата Госдумы Федота Тумусова ввести в России студенческий капитал в размере 500 тыс. рублей, передает RT.

