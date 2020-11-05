«Сопьется или сойдет с ума». Зюганов отказал президентам России в неприкосновенности
Председатель ЦК КПРФ предложил в эфире НСН ввести парламентский контроль за главами государства вместо гарантий неприкосновенности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что внесенный в Госдуму законопроект о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов России «не является новацией». По его словам, подобная практика «достаточно оправдана» и «имеет место во многих странах мира».
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН назвал лучший, по его мнению, способ гарантировать неприкосновенность бывшим руководителям государства.
«Это принципиальный вопрос. Главная гарантия – это контроль за исполнительной властью, избранный народом. Везде есть контроль. У нас контрольные функции парламента крайне ослаблены. Не в состоянии контролировать ни губернаторов, ни правительство, ни президента. Это самая большая беда. Еще со времен Древнего Рима известно: без контроля исполнительная власть или сопьется, или с ума сойдет, или проворуется», - заметил Зюганов.
Самая лучшая гарантия неприкосновенности – когда человек, которого избирают, регулярно отчитывается, добавил он.
«Его избирали, он шел со своей программой, одно послание, второе, обещания – как они выполняются? Передо мной лежит справка, как выполняются поручения президента правительством. Оторопь берет, как они выполняются, на 60% не исполняются! Второе – это регулярные послания президента. Но они ограничиваются тем, что он вышел, высказал. А как они выполняются? Почему нет их коллективного обсуждения? Давайте ужесточать практику контроля за такого рода посланиями. Если они будут выполняться, президент, любой руководитель будет чувствовать себя уверенно, потому что данные им обещания гражданам выполнены. Надо отчитываться регулярно, докладывать, как выполняются», - пояснил лидер коммунистов.
В том виде, который предлагается в законопроекте, по мнению Зюганова, неприкосновенность президентов противоречит интересам страны.
«Если мы говорим о неприкосновенности, давайте ее всерьез обсуждать. Если вы пошли на выборы президента, давайте примем закон, по которому вы будете участвовать в дебатах. Вы будете представлять программу и отвечать за ее выполнение. Если человек все это выполняет, он вполне заслуживает неприкосновенность. А если он провалил все на свете, способствовал тому, что олигархия разворовывает страну, тогда к чему эта неприкосновенность? Чему она служит? Если будет знать, что за это придется отвечать, будет ответственнее относиться к данному слову. Прячутся за неприкосновенность. Выполняйте законы, которые есть. Вам нечего бояться», - заверил собеседник НСН.
Он также высказался резко против гарантий неприкосновенности бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву.
«По Горбачеву тюрьма давно плачет. Давно очень. Советский народ собрался и в марте 1991 года проголосовал – 77% - жить в едином союзном Отечестве. Горбачев не выполнил эту волю народа, а Ельцин ее перечеркнул, преступно расстрелял советы. Они должны были быть на второй день арестованы!» - заявил политик.
Ранее первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал законопроект о неприкосновенности бывших президентов России.
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