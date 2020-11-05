Никаких гарантий. Шушкевич о неприкосновенности президентов России

Законопроект о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов, внесенный в Госдуму парламентариями Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым «не является новацией». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобная практика «достаточно оправдана» и «имеет место во многих странах мира».

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал законопроект о введении пожизненных гарантий для бывших российских президентов.