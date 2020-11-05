Никаких гарантий. Шушкевич о неприкосновенности президентов России
Первый глава постсоветской Белоруссии раскритиковал в эфире НСН введение пожизненных гарантий для бывших президентов РФ.
Законопроект о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов, внесенный в Госдуму парламентариями Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым «не является новацией». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, подобная практика «достаточно оправдана» и «имеет место во многих странах мира».
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал законопроект о введении пожизненных гарантий для бывших российских президентов.
«Я никакими гарантиями не обладаю. Считаю, что относительно президента не должно быть никаких особых законов. Если он завоевал уважение, то оно останется уважением. Может быть, в некоторых случаях нужна охрана после окончания президентского срока. А больше ничего не надо», - подчеркнул белорусский политик.
Согласно законопроекту, бывшего президента России нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, арестовать или подвергнуть обыску, личному досмотру или допросу.
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