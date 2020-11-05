Никаких гарантий. Шушкевич о неприкосновенности президентов России

Первый глава постсоветской Белоруссии раскритиковал в эфире НСН введение пожизненных гарантий для бывших президентов РФ.



Законопроект о пожизненных гарантиях и неприкосновенности для бывших президентов, внесенный в Госдуму парламентариями Андреем Клишасом и Павлом Крашенинниковым «не является новацией». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, подобная практика «достаточно оправдана» и «имеет место во многих странах мира».

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН раскритиковал законопроект о введении пожизненных гарантий для бывших российских президентов.

В Госдуму внесут закон о пожизненной неприкосновенности экс-президента

«Я никакими гарантиями не обладаю. Считаю, что относительно президента не должно быть никаких особых законов. Если он завоевал уважение, то оно останется уважением. Может быть, в некоторых случаях нужна охрана после окончания президентского срока. А больше ничего не надо», - подчеркнул белорусский политик.

Согласно законопроекту, бывшего президента России нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, арестовать или подвергнуть обыску, личному досмотру или допросу.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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