Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России

Во время пресс-кола Песков также отметил, что пока переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина не планируются.

«Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность доводить до украинской стороны нашу позицию», — объяснил спикер Кремля.

Также Песков подчеркнул, что денацификация Украины остается в планах России.

3 марта в Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

