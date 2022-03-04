Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление представителя офиса президента Украины о том, что Россия отказалась от денацификации Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Во время пресс-кола Песков также отметил, что пока переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина не планируются.
«Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность доводить до украинской стороны нашу позицию», — объяснил спикер Кремля.
Также Песков подчеркнул, что денацификация Украины остается в планах России.
3 марта в Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.
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