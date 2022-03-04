Песков заявил, что денацификация Украины остается в планах России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг заявление представителя офиса президента Украины о том, что Россия отказалась от денацификации Украины. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Едут рассудком»: Песков отреагировал на призыв сенатора США «ликвидировать» Путина

Во время пресс-кола Песков также отметил, что пока переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина не планируются.

«Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность доводить до украинской стороны нашу позицию», — объяснил спикер Кремля.

Также Песков подчеркнул, что денацификация Украины остается в планах России.

3 марта в Беловежской пуще прошел второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны договорились об организации гуманитарных коридоров для мирных жителей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры