Зюганов пожелал россиянам мира, низких цен и достойных зарплат в Новом году

Лидер коммунистов в эфире НСН поздравил граждан с наступающим Новым годом. 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поздравил граждан России с наступающим 2023 Новым годом. Он пожелал россиянам, чтобы будущий год стал лучше предыдущего, а также выразил надежду на наступление мира.

Россияне рассказали, какие фильмы будут смотреть на новогодних каникулах
«Новый год – домашний, семейный праздник. Каждый человек в кругу семьи хотел бы понимать, что будет впереди достаток, что дети будут учиться, старики ухожены, что пенсии и зарплаты будут достойными, цены не будут расти, а будут снижаться. Что наступит долгожданный мир. Я бы пожелал, чтобы новый год был лучше уходящего. Дружной, ответственной работы на благо того, чтобы мир и достаток был в каждой семье и в каждом доме. Здоровья и благополучия детей и внуков», - сказал политик.

В уходящем году КПРФ отмечала столетие со дня образования СССР, годовщина пришлась на 30 декабря. По мнению Зюганова, вопрос воссоздания государственно-политического объединения по типу Советского Союза и сейчас остаётся в повестке дня: в беседе с НСН глава Компартии выразил уверенность, что это в конечном счёте и произойдёт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Геннадий ЗюгановКПРФНовый Год
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры