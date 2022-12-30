Зюганов пожелал россиянам мира, низких цен и достойных зарплат в Новом году
Лидер коммунистов в эфире НСН поздравил граждан с наступающим Новым годом.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в эфире НСН поздравил граждан России с наступающим 2023 Новым годом. Он пожелал россиянам, чтобы будущий год стал лучше предыдущего, а также выразил надежду на наступление мира.
«Новый год – домашний, семейный праздник. Каждый человек в кругу семьи хотел бы понимать, что будет впереди достаток, что дети будут учиться, старики ухожены, что пенсии и зарплаты будут достойными, цены не будут расти, а будут снижаться. Что наступит долгожданный мир. Я бы пожелал, чтобы новый год был лучше уходящего. Дружной, ответственной работы на благо того, чтобы мир и достаток был в каждой семье и в каждом доме. Здоровья и благополучия детей и внуков», - сказал политик.
В уходящем году КПРФ отмечала столетие со дня образования СССР, годовщина пришлась на 30 декабря. По мнению Зюганова, вопрос воссоздания государственно-политического объединения по типу Советского Союза и сейчас остаётся в повестке дня: в беседе с НСН глава Компартии выразил уверенность, что это в конечном счёте и произойдёт.
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