«Гениальное событие»: Зюганов предрек воссоздание СССР в преддверии столетия Союза

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН рассказал, что весь этот год прошел под эгидой празднования столетия со дня образования СССР. Он рассказал о значимых мероприятиях и выразил надежду на то, что Союз возродится в новой форме.

«Завтра сто лет исполняется СССР, самое гениальное событие. Мы уже отмечаем весь год, в Колонном зале вся страна собиралась, ансамбль Александрова дал великолепный концерт. В Питере я возложил цветы к памятнику Ленина, это один из первых памятников, посетил квартиру Ленина, в которой он 124 первых дня руководил страной, защищая ее от Антанты. Были встречи с профсоюзными лидерами, знаменитый Кировский завод доложил, как он успешно справился с программой, мы совместно эту программу формировали. Мы провели в Театре юного зрителя огромный вечер с прекрасным концертом детско-юношеских коллективов. 20 конференций прошло по всей стране научных, в Новгороде, Новосибирске и других городах», - поделился Зюганов.

Он отметил, что вопрос воссоздания СССР в новой форме вновь актуализируется, а также выразил уверенность в том, что это все-таки произойдет.