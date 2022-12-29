«Гениальное событие»: Зюганов предрек воссоздание СССР в преддверии столетия Союза
Лидер КПРФ заявил НСН, что экономические, деловые и религиозные связи сохранены, остается только воссоздать государственно-политическое объединение.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью НСН рассказал, что весь этот год прошел под эгидой празднования столетия со дня образования СССР. Он рассказал о значимых мероприятиях и выразил надежду на то, что Союз возродится в новой форме.
«Завтра сто лет исполняется СССР, самое гениальное событие. Мы уже отмечаем весь год, в Колонном зале вся страна собиралась, ансамбль Александрова дал великолепный концерт. В Питере я возложил цветы к памятнику Ленина, это один из первых памятников, посетил квартиру Ленина, в которой он 124 первых дня руководил страной, защищая ее от Антанты. Были встречи с профсоюзными лидерами, знаменитый Кировский завод доложил, как он успешно справился с программой, мы совместно эту программу формировали. Мы провели в Театре юного зрителя огромный вечер с прекрасным концертом детско-юношеских коллективов. 20 конференций прошло по всей стране научных, в Новгороде, Новосибирске и других городах», - поделился Зюганов.
Он отметил, что вопрос воссоздания СССР в новой форме вновь актуализируется, а также выразил уверенность в том, что это все-таки произойдет.
«Референдум народов СССР в марте 1991 года не имеет срока давности, это главный юридический документ. Почти 77% сказали, что желают жить вместе. Все, кто перечеркнул их волю, Горбачевы, Ельцины, они преступники. Это должны помнить и дети, и внуки. Если в целом посмотреть на СНГ и русский мир, русский мир сохраняется, как не пытались рот закрыть. Если взять православный мир, он охватывает практически всю территорию бывшей территории СССР. Если брать экономические и деловые связи, все больше начинают рассчитываться в национальных валютах, рубль может быть универсальной валютой. Если брать железные дороги, они даже в новых условиях приспособились, если взять нефтегазовый комплекс, он работает. Короче говоря, вопрос воссоздания государственно-политического объединения на повестке дня. Я абсолютно уверен, что это решение будет принято. Это будет в новой форме, но это очень важно для всех нас», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков предложил воссоздать СССР, объединив постсоветские страны по принципу Евросоюза.
Экс-народный депутат СССР Виктор Алкснис заявил НСН, что такая инициатива обречена на провал. По его мнению, российское руководство допустило ряд фатальных промахов, что привело к отсутствию у России единомышленников даже среди бывших союзных республик.
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