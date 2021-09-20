Зюганов попросил Памфилову обойтись без политических оценок выборов
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов попросил главу Центризбиркома России Эллу Памфилову проявлять сдержанность и не давать политических оценок избирательной кампании, сообщает ТАСС.
Так политик отреагировал на ее заявление о «заваливании» избирательных комиссий «особыми мнениями» представителей КПРФ и о том, что для вывода комиссий из строя используются «методы точно такие же, какие уже пробовали «Штабы Навального» (признаны в РФ экстремистской организацией).
«Я не хочу это комментировать, но Элле Александровне надо проявлять сдержанность», — сказал Зюганов.
Как сообщалось, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова собирается направить обращение на имя лидера КПРФ Геннадия Зюганова с жалобой на коммунистов, «заваливших» избиркомы «особыми мнениями».
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