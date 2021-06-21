СМИ: Зюганов покинет пост руководителя КПРФ
Политик Геннадий Зюганов перестанет быть лидером партии КПРФ в октябре 2021 года, сообщил портал DVHAB.RU со ссылкой на первого секретаря КПРФ по Хабаровскому краю Петра Перевезенцева.
Он отметил, что в настоящий момент назрел вопрос о смене Зюганова, который руководит партией с прошлого века. «Это обсуждалось в течение многих лет, и приняли решение сделать это осенью. Поэтому в октябре мы поменяем руководителя. Мы уже все для этого сделали», — приводит слова Перевезенцева агентство.
Имя нового руководителя пока не сообщается. «Вижу нескольких человек, кто мог бы возглавить КПРФ, но посмотрим, за кого проголосуют», — добавил коммунист. Он подчеркнул, что лидер партии будет занимать свою должность 10-12 лет. По мнению Перевезенцева, этого достаточно для эффективной работы.
При этом первый зампред ЦК Компартии Юрий Афонин заявил, что информация об отставке Зюганова — слухи. Он отметил, что это провокация перед выборами и перед съездом, пишет URA.RU.
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