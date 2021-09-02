Зюганов: Иисус Христос был первым коммунистом на планете

Иисус Христос был «первым коммунистом на планете». Такое заявление сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов в эфире радио «Комсомольская правда».

«Положите нагорную проповедь Иисуса и рядом моральный кодекс строителей коммунизма — один в один, вы просто ахнете», - заявил политик. По словам лидера Коммунистической партии, известный девиз «кто не работает, тот не ест» был сформулирован еще в послании апостола Павла к фессалоникийцам.

Зюганов призвал всех изучать Библию, поскольку это позволит «многое понимать». Он также рассказал слушателям, что недавно посетил Ново-Иерусалимский монастырь в Подмосковье. По его словам, он «выглядит изумительно» и наполнен «великой культурой».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:КПРФ
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