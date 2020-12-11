Зюганов подготовит сборник анекдотов про коронавирус

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что готовит к Новому году сборник анекдотов «Коронавирус». Об этом он рассказал РИА Новости.

Политик также поделился с журналистами, что собирается встречать праздник в кругу семьи, с домашним концертом, который готовят внуки. Сам Зюганов также будет читать стихи в новогодний вечер, их он сейчас пишет и учит.

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Зюганов также отметил, что нынешний год оказался для многих «очень сложным, злым, опасным» и призвал верить, что Новый год будет «добрым и приятным».

Ранее Геннадий Зюганов рассказал, куда пропал портрет Ленина из его кабинета, когда проходило онлайн-совещание с президентом, передает телеканал «360».


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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Новый ГодГеннадий Зюганов
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