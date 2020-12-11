Музыканты и спортсмены поддерживают выходной в канун Нового года

Сергей Воронов и Светлана Хоркина в беседе с НСН порадовались за россиян, которые смогут не работать 31 декабря.

Около 20 регионов уже объявили 31 декабря выходным днем. Их список ежедневно пополняется. Одними из последних перечень пополнили Тыва, Саратов и Ульяновск.

Лидер группы «Crossroadz» Сергей Воронов в эфире НСН призвал и остальные регионы последовать примеру в этом решении.

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«Мне кажется, это неплохое решение. Все мы знаем, что 31 число – довольно суетной день. Нужно успеть докупить все, приготовить что-то вкусное к новогоднему столу. Думаю, эту инициативу нужно поддержать и в других регионах, городах нашей страны», – сказал он.

Идею отдыхать в преддверии новогодней ночи поддержала и двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина. В интервью НСН она отметила, что 31 декабря думают граждане вовсе не о работе.

«Надо сказать, что, действительно 31 декабря вряд ли можно назвать рабочим днем, потому что все мысли направлены на проводы старого года и встречу нового. Так что решение я поддерживаю, считаю правильным», – прокомментировала она.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВыходныеНовый ГодСергей ВороновСветлана Хоркина
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