Музыканты и спортсмены поддерживают выходной в канун Нового года

«Мне кажется, это неплохое решение. Все мы знаем, что 31 число – довольно суетной день. Нужно успеть докупить все, приготовить что-то вкусное к новогоднему столу. Думаю, эту инициативу нужно поддержать и в других регионах, городах нашей страны», – сказал он.

Идею отдыхать в преддверии новогодней ночи поддержала и двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина. В интервью НСН она отметила, что 31 декабря думают граждане вовсе не о работе.

«Надо сказать, что, действительно 31 декабря вряд ли можно назвать рабочим днем, потому что все мысли направлены на проводы старого года и встречу нового. Так что решение я поддерживаю, считаю правильным», – прокомментировала она.

