Зюганов отчитал коммуниста Рашкина за поддержку Навального

Рашкин ранее высказывал мнение что суд над Навальным, проведенный в экстренном режиме прямо в отделении полиции, дискредитирует судебную систему России. Так он прокомментировал подачу КПРФ заявки в мэрию Москвы на проведение митинга и шествия в честь Дня советской армии 23 февраля. По его словам, одной из тем акции должно было стать требование прекратить преследования и репрессии по политическим мотивам в отношении всех граждан страны, независимо от их партийной принадлежности и политических взглядов.

Только вот акции в Москве не суждено случиться. Мэрия столицы не разрешила ее провести, объяснив это запретом на массовые мероприятия из-за ограничений по коронавирусу.



Как известно, лидер КПРФ негативно относится к Навальному и его методам, о чём не раз говорил публично, называя политика «попом Гапоном» и даже «новым фюрером». В выступлении на пленуме 23 января, на которое Зюганов сослался в беседе с НСН, он заявлял, что Запад всё громче провозглашает новый крестовый поход против России. По его словам, пик тотальной конфронтации может быть приурочен к президентским выборам 2024 года. Именно поэтому Навальный, как считает Зюганов, «рукоплещет инаугурации нового американского президента-глобалиста Джо Байдена».



В перерыве пленума также состоялся брифинг лидера КПРФ для представителей СМИ. На нем Зюганов сказал, что Навальный «вместо того, чтобы вести реальную борьбу, решил прикрыться живым щитом из детей». Политик сравнил тех, кто этим занимается (привлечением школьников на митинги – Прим. НСН), с Гитлером, «который также прикрывался юнцами из «гитлерюгенда». Лидер коммунистов призвал сказать решительное «Нет!» таким провокациям.