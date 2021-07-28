Жириновский предсказал запрет КПРФ

Лидер ЛДПР посоветовал Грудинину остановиться и не вступать в КПРФ. «Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья», — подчеркнул Жириновский.

Он заявил, что КПРФ — партия «радикального формата действий». Кроме того, Жириновский обеспокоился тем, что коммунисты выступают против принятия мер по борьбе с коронавирусом. По его мнению, эти причины являются одними из главных поводов для запрета партии.

