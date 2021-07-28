Жириновский предсказал запрет КПРФ
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предрек запрет КПРФ в России и посоветовал политику Павлу Грудинину не вступать в партию. Об этом Жириновский написал в Telegram.
Лидер ЛДПР посоветовал Грудинину остановиться и не вступать в КПРФ. «Это будет самый опасный шаг в вашей жизни, который принесет вам только несчастья», — подчеркнул Жириновский.
Он заявил, что КПРФ — партия «радикального формата действий». Кроме того, Жириновский обеспокоился тем, что коммунисты выступают против принятия мер по борьбе с коронавирусом. По его мнению, эти причины являются одними из главных поводов для запрета партии.
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