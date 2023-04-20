«Добавит перчинки!»: Зачем внук Зюганова выдвигается в мэры Москвы
У КПРФ есть и более сильные кандидаты, чем внук председателя партии, однако его выдвижение сделает выборы интересными, отметил в эфире НСН Евгений Минченко.
Внук лидера партии КПРФ Леонид Зюганов выдвигается в мэры Москвы для того, чтобы закрепить себя в качестве политической фигуры, заявил политолог Евгений Минченко в интервью НСН. По его словам, Зюганов вполне может создать конкуренцию действующему мэру Москвы Сергею Собянину, однако он все равно займет второе место.
Накануне сообщалось, что за пост мэра Москвы в этом году от КПРФ поборется внук лидера партии Леонид Зюганов. Его кандидатуру единогласно одобрила кадровая комиссия при президиуме ЦК КПРФ. Леонид Зюганов является председателем комиссии по науке и промышленности Мосгордумы, которого однопартийцы характеризуют как «молодого, яркого кандидата», хорошо знающего «проблемы Москвы». Евгений Минченко отметил, что у КПРФ есть и более сильные кандидаты.
«Внук председателя партии выдвигается в мэры… Это классическая трудовая династия, вполне забавно. В этом смысле можно сказать, что мы в мировых трендах. Ключевая задача – это фиксация Леонида Зюганова в статусе политической фигуры. Он вполне может побороться за второе место после Сергея Собянина, учитывая то, что обычно КПРФ выходит на второе место. Кроме того, сыграет роль узнаваемость фамилии. Это добавило перчинки к выборам. Хотя, на мой взгляд, у КПРФ в московской повестке есть и более сильные кандидаты, чем внук председателя партии», - сказал Минченко.
Он отметил, что конкуренцию Собянину может создать и Дмитрий Гусев, который выдвигается от «Справедливой России». При этом, по словам Минченко, он также не сможет занять первое место.
«Я бы не сбрасывал со счетов Дмитрия Гусева от «Справедливой России». Он опытный политтехнолог, очень креативный человек. За последнее время он очень сильно вырос как публичный политик. Гусев вполне может побороться за второе место», - резюмировал Минченко.
В свою очередь политолог Павел Салин в интервью НСН также отметил, что Леонид Зюганов не сможет занять первое место на выборах. Он указал, что Геннадий Зюганов перед уходом на пенсию пытается закрепить позиции своего внука с прицелом на руководство КПРФ.
«Здесь вопрос в целях, которые ставит перед собой руководство КПРФ. Если цель создать хотя бы заметную конкуренцию Собянину и определенные проблемы на выборах, то кандидатура абсолютно негодная. Даже в нынешнем федеральном руководстве КПРФ есть пара-тройка более весомых фигур, в московском отделении тоже. Если речь идет о том, что Зюганов, перед уходом на пенсию пытается закрепить позиции своего внука с прицелом на руководство КПРФ… Тогда решение вполне обоснованное и логичное», - сказал Салин.
Ранее, 21 марта, в ЛДПР сообщили о планах выдвинуть зампреда Госдумы Бориса Чернышова на пост мэра Москвы. От «Справедливой России – За правду» (СР) будет баллотироваться Дмитрий Гусев. При этом будет ли Сергей Собянин выдвигаться на новый срок, пока официально не объявлено.
Выборы мэра Москвы состоятся 10 сентября 2023 года. Срок полномочий избранного мэра Москвы — пять лет, сообщает «Радиоточка НСН».
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