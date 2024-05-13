«Без Чубайсов»: Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина оздоравливающей
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что новая процедура утверждения кабинета министров носит оздоравливающий характер. По его мнению, в результате «не появятся новые "чубайсы" и "сердюковы", которые торговали и предавали страну». Об этом политик заявил на пленарном заседании Госдумы в понедельник, 13 мая.
Нижняя палата парламента на пленарном заседании рассматривает вопросы об утверждении предложенных премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным кандидатур на должности вице-премьеров. Накануне кандидатуры рассматривались профильными комитетами Госдумы – все были поддержаны.
Журналист Павел Зарубин ранее обнародовал видео с комментарием занимавшего должность министра обороны Сергея Шойгу, снятое 6 мая, в преддверии инаугурации президента Владимира Путина и перед отставкой правительства.
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