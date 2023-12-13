Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как консультировал президента Владимира Путина по выборам. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам политика, он встретился с главой государства на «сталинской» даче и «почти целый день» отвечал на вопросы президента.
«Он [Путин] приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен [экс-председателя Совета министров СССР Алексея] Косыгина и [бывшего генсека ЦК КПСС Леонида] Брежнева», — указал лидер коммунистов.
О каких выборах в каком году идет речь, Зюганов не уточнил. При этом лидер КПРФ добавил, что Владимир Путин «многое решил и попытался реализовывать», пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабмин одобрил обнуление импортных пошлин на яйца
- Экс-главу управления по вопросам миграции Петербурга задержали за легализацию мигрантов
- Исполнитель убийства Старовойтовой передумал выходить из колонии по УДО
- Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам
- В Турции приостановили судоходство в проливе Дарданеллы
- Автор книги «Слово пацана»: Бандиты Казани довольны сериалом
- Росавиация: В 2023 году число авиапроисшествий снизилось на 1,3%
- СМИ: В Челябинской области задержали мэра Троицка Виноградова из-за взяток
- В Турции захотели частично пересмотреть формат «все включено»
- Умер актер из «Доктора Хауса» Андре Брауэр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru