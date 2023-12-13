Зюганов рассказал, как консультировал Путина по выборам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов вспомнил, как консультировал президента Владимира Путина по выборам. Об этом сообщает РИА Новости.

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По словам политика, он встретился с главой государства на «сталинской» даче и «почти целый день» отвечал на вопросы президента.

«Он [Путин] приехал к нам в штаб, когда выборы уже, в основном, завершили, и попросил дать ему консультацию, я имел тоже на это право, потому что я работал, начиная со времен [экс-председателя Совета министров СССР Алексея] Косыгина и [бывшего генсека ЦК КПСС Леонида] Брежнева», — указал лидер коммунистов.

О каких выборах в каком году идет речь, Зюганов не уточнил. При этом лидер КПРФ добавил, что Владимир Путин «многое решил и попытался реализовывать», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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