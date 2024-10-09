Зюганов будет доказывать необходимость изменить проект бюджета на встрече с Путиным

Центрально-политическое и социально-экономическое направление волнуют коммунистов, заявил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. По его словам, лидер фракции Геннадий Зюганов затронет вопросы развития предлагаемого КПРФ экономического курса, предусматривающего переориентацию всей государственной экономической политики и политики ЦБ. Также Зюганов будет обсуждать с президентом усиление социальной сферы и упразднение олигархии. Кроме того, лидер коммунистов будет доказывать, что проект бюджета не соответствует установкам президента.

В свою очередь глава комитета по финансовому рынку, представитель фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Анатолий Аксаков заявил, что ее лидер Сергей Мироов обсудит с главой государства структурную перестройку экономики, усиление поддержки предпринимателей и перспективы экономических отношений в рамках БРИКС.

Пока что не определилась с темой беседы с Путиным фракция «Новые люди». По словам представителя партии, есть много проектов, которыми хотелось бы поделиться с президентом. Как правило, на встречах акцентируется внимание главы государства на уже реализующихся проектах, отметил он. Будет ли партия в этом году представлять новые проекты, неизвестно.

Ранее Путин настроил лидеров парламентских фракций на народосбережение.

