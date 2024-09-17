Путин назвал приоритеты среди госрасходов
Социальная поддержка граждан должна оставаться в числе приоритетов государственных расходов. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Открывая совещание по экономическим вопросам, он указал, что в этот список также входят укрепление обороноспособности страны и «интеграция регионов Донбасса и Новороссии».
«А также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», - добавил глава государства.
Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период 2026-2027 годов планируют внести 30 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru