Путин назвал приоритеты среди госрасходов

Открывая совещание по экономическим вопросам, он указал, что в этот список также входят укрепление обороноспособности страны и «интеграция регионов Донбасса и Новороссии».

«А также технологическое развитие отечественной экономики и социальной сферы, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан», - добавил глава государства.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что проект федерального бюджета России на следующий год и плановый период 2026-2027 годов планируют внести 30 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

