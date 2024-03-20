«Дури еще много!»: Путин настроил лидеров парламентских фракций на народосбережение
Владимир Путин обозначил главные цели совместной работы. Зюганов, Слуцкий и Миронов указали на основные проблемы, которые предстоит решать.
На второй день после президентских выборов действующий глава государства Владимир Путин провел в Кремле встречу с лидерами парламентских фракций. Он поспешил сообщить, что российским властям рано почивать на лаврах: в жизни страны еще остается много «дури и несправедливости».
«У нас еще — в жизни наших людей — очень много всякой дури и несправедливости, начиная с самого низкого уровня и кончая самым-самым высоким», - заметил он.
Путин признался, что рассчитывает на конструктивную совместную работу с главами фракций, несмотря на то, что споры в процессе неизбежны.
«Самое главное - это народосбережение. Это помощь нашим семьям, это стимулирование процессов демографии, поддержка молодых людей, молодых семей, семей с детьми и, конечно, многодетных семей, это воспитание молодого поколения, и все это можно делать, безусловно, только на основе развития экономики», - заявил он.
Другой не менее важной задачей сегодня глава государства назвал укрепление обороноспособности и безопасности России.
Также он напомнил депутатам, что они смогут утверждать премьер-министра и членов правительства гражданского блока. Путин призвал в этом смысле руководствоваться интересами дела и страны, а партийными интересами.
ПРОБЛЕМЫ: ЦЕНЫ И ДЕМОГРАФИЯ
Лидеры фракций также выступили с ответными заявлениями. Первым взял слово лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он предложил Путину сразу после инаугурации отправиться в Китай, а также заявил о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости, бензин и тарифов ЖКХ.
Далее выступил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, который предложил рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Гладкова, а также создать агентство по делам ветеранов и министерство демографии.
Эстафету принял руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, которого также заботят вопросы демографии. Он заявил, что Россия должна снова стать страной многодетных семей, и предложил в связи с этим восстановить ясельные дети для детей до полутора лет. Он также попросил не взимать НДФЛ с россиян с зарплатами ниже 30 тысяч.
Демографические проблемы затронул и глава думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он уверен, что необходимо ввести должность ответственного за демографию в России.
Со своей стороны, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев решил отчитаться о работе депутатов после послания президента. По его словам, депутаты работают над 80 проектами по реализации целей и задач, которые были обозначены главой государства.
Финальным стало слово спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул, что необходимо всегда ставить интересы России выше партийных.
ВЫБОРЫ: ГОЛОСА И ДЕНЬГИ
В России в минувшие выходные завершилось голосование на выборах президента, которые впервые прошли в трехдневном формате с 15-17 марта. ЦИК подсчитала уже 100% бюллетеней. Владимир Путин набрал 87,28%, Николай Харитонов (КПРФ)— 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85, Леонид Слуцкий (ЛДПР)— 3,20%.
Явка по всей стране составила 73,33%. Более 87% голосов – это рекордный уровень поддержки на президентских выборах в истории России. Предыдущий рекорд установил Владимир Путин на выборах в 2018 году, набрав 76,69%.
Соперники Путина признали его победу в тот же вечер, когда завершилось голосование. Политологи считают, что народ сплотился на фоне внешних угроз. При этом практически одинаковых цифр на втором и последующих местах, кажется, никто не ожидал.
Результаты выборов президента показали, что КПРФ окончательно утратила звание «второй партии»: кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», а коммунисты получили поддержки в разы меньше, чем обычно, заявил политолог Евгений Минченко в беседе с НСН.
«Здесь фактор запаса сыграл, у КПРФ длительное время был большой электоральный запас. Они были партией номер два, но сейчас, когда кандидаты пришли «ноздря в ноздрю», можно сказать, что у нас есть три нишевых партии с примерно одинаковым уровнем поддержки. Для коммунистов такой результат – это в разы меньше, чем было на прошлых выборах президента и на выборах в Госдуму. Это серьезный повод задуматься», - отметил он.
Напомним, что на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 года кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял 2-е место после Владимира Путина с результатом 11,77 % голосов.
При этом СМИ подсчитали, что президентские выборы оказались выгодным делом для всех участников гонки. «Коммерсант» утверждает, что три партии, выдвинувшие своих кандидатов, получат из бюджета больше, чем потратили в период кампании.
Отмечается, что больше других вложился в финансовую сторону вопроса Владислав Даванков. Так, из его избирательного фонда израсходовано 368,2 млн руб, а поддержка каждого избирателя обошлась ему в 110 рублей (с учетом набранных голосов).
Леонид Слуцкий потратил меньше – 212 миллионов рублей, итого: 76 рублей за каждый голос при грубых подсчетах.
Самым экономным в процессе кампании оказался Николай Харитонов – всего 166 миллионов и 44 рубля за каждого лояльного избирателя.
Что касается Владимира Путина, он вложил в процесс 317 миллионов, но из-за гораздо более ощутимой поддержки каждый голос избирателя обошелся ему всего в 4 рубля.
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