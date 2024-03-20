«Дури еще много!»: Путин настроил лидеров парламентских фракций на народосбережение

Другой не менее важной задачей сегодня глава государства назвал укрепление обороноспособности и безопасности России.

Также он напомнил депутатам, что они смогут утверждать премьер-министра и членов правительства гражданского блока. Путин призвал в этом смысле руководствоваться интересами дела и страны, а партийными интересами.

ПРОБЛЕМЫ: ЦЕНЫ И ДЕМОГРАФИЯ

Лидеры фракций также выступили с ответными заявлениями. Первым взял слово лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он предложил Путину сразу после инаугурации отправиться в Китай, а также заявил о необходимости регулирования цен на товары первой необходимости, бензин и тарифов ЖКХ.

Далее выступил председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, который предложил рассмотреть вопрос о награждении губернатора Белгородской области Гладкова, а также создать агентство по делам ветеранов и министерство демографии.

Эстафету принял руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, которого также заботят вопросы демографии. Он заявил, что Россия должна снова стать страной многодетных семей, и предложил в связи с этим восстановить ясельные дети для детей до полутора лет. Он также попросил не взимать НДФЛ с россиян с зарплатами ниже 30 тысяч.

Демографические проблемы затронул и глава думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Он уверен, что необходимо ввести должность ответственного за демографию в России.

Со своей стороны, лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев решил отчитаться о работе депутатов после послания президента. По его словам, депутаты работают над 80 проектами по реализации целей и задач, которые были обозначены главой государства.

Финальным стало слово спикера Госдумы Вячеслава Володина, который подчеркнул, что необходимо всегда ставить интересы России выше партийных.

ВЫБОРЫ: ГОЛОСА И ДЕНЬГИ

В России в минувшие выходные завершилось голосование на выборах президента, которые впервые прошли в трехдневном формате с 15-17 марта. ЦИК подсчитала уже 100% бюллетеней. Владимир Путин набрал 87,28%, Николай Харитонов (КПРФ)— 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85, Леонид Слуцкий (ЛДПР)— 3,20%.

Явка по всей стране составила 73,33%. Более 87% голосов – это рекордный уровень поддержки на президентских выборах в истории России. Предыдущий рекорд установил Владимир Путин на выборах в 2018 году, набрав 76,69%.