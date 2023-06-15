«Жёсткий развод»: Экс-глава МИД Австрии оценила отношения России и Запада

В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила, что люди в таких ситуациях обычно выясняют отношения в судебном порядке - это, по её мнению, ожидает и Москву.

«Это ещё будет впереди. Вам нужно будет пройти через ряд судов и юридических процедур, чтобы, например, вернуть свою собственность», - заключила экс-министр.

Ранее Кнайсль заявила, что введённые западными странами антироссийские санкции привели к потере доверия к международным институтам, сообщает RT.

