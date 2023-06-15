«Жёсткий развод»: Экс-глава МИД Австрии оценила отношения России и Запада
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отношения России со странами Запада напоминают ей жёсткий развод, сообщает ТАСС.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила, что люди в таких ситуациях обычно выясняют отношения в судебном порядке - это, по её мнению, ожидает и Москву.
«Это ещё будет впереди. Вам нужно будет пройти через ряд судов и юридических процедур, чтобы, например, вернуть свою собственность», - заключила экс-министр.
Ранее Кнайсль заявила, что введённые западными странами антироссийские санкции привели к потере доверия к международным институтам, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru