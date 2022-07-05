WP: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз
Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за поступающих в ее адрес угроз убийством. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на самого политика.
До этого Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях и не исключил, что они могут быть внесены в санкционные списки Евросоюза. При этом отмечается, что другие институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов, однако резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению.
С 20 мая 2022 года Кнайсль покинула совет директоров «Роснефти». В нем она занимала должность независимого директора. Аналогичное решение приняли занимавшие должности председателя и заместителя председателя компании Герхард Шредер и Маттиас Варниг. Они также подверглись критике внутри партии «за близкие связи с РФ».
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