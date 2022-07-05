WP: Экс-глава МИД Австрии Кнайсль уехала из страны из-за угроз

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль покинула страну из-за поступающих в ее адрес угроз убийством. Об этом сообщает американская газета The Washington Post со ссылкой на самого политика.

До этого Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях и не исключил, что они могут быть внесены в санкционные списки Евросоюза. При этом отмечается, что другие институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов, однако резолюции ЕП по внешнеполитическим вопросам не обязательны к исполнению.