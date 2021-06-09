Журналистам DOXA продлили запрет определенных действий на три месяца

Басманный суд Москвы продлил на три месяца запрет определенных действий четверым журналистам студенческого издания DOXA, проходящим в качестве подозреваемых по делу о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.

По словам Софинской, следователи ходатайствовали перед судом о продлении меры пресечения в отношении Армена Арамяна, Анны Гутниковой, Владимира Метелкина и Наталии Тышкевич. Журналисты будут оставаться без средств связи до 14 сентября 2021 года. Им также запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59 и общаться с кем-то без разрешения следователя.

Отмечается, что Мосгорсуд разрешил подозреваемым совершать двухчасовые прогулки. По данным следствия, журналисты опубликовали видеообращения, в которых призывали несовершеннолетних принять участие в несогласованных акциях протеста. Обвиняемые не признают свою вину.

Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» прокомментировал дело против журналистов, отметив при этом, что молодежь «чувствует атаку, которая идёт на неё».

