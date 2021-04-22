Блеф или страх? Почему митинги за Навального не побили рекорды

Вчера во всех крупных городах России прошли несанкционированные акции протеста оппозиции за освобождение оппозиционера Алексея Навального, на которые в сумме собрались от 14,4 тысячи человек (по данным МВД) до полутора сотни тысяч протестующих (по данным организаторов). Впрочем, до запланированной оппозицией цифры (ранее говорилось о намерении собрать 500 тысяч человек) по любым подсчетам оказалось далеко.

Бывший помощник первого президента России Бориса Ельцина в 1994-1997 годах, политолог Георгий Сатаров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил малочисленность протестных акций запугиванием со стороны властей. При этом с посланием президента России Федеральному собранию, которое прошло в тот же день, митинги не были связаны, уверен он:

«Я думаю, что это связано, прежде всего, с масштабным запугиванием со стороны властей и «задергиванием в судилище». Такое давление выдержать не просто. То, что это совпало с посланием - это не очень существенно. Но это совпало и с атакой на издание DOXA (его редакторам запретили выходить из дома - прим. НСН), и с другими атаками власти на молодежь, в основном студентов. И это не случайно: молодежь чувствует атаку, которая идёт на неё», - считает Сатаров.

А вот, экс-советник администрации президента России политолог Олег Матвейчев назвал причиной малочисленности вчерашних митингов не страх молодежи, а блеф организаторов:

«У Навального нет такой поддержки, которую он декларирует. Вот и все. Все их разговоры, что полстраны их любят, слушают и так далее - это блеф просто обычный для западных спонсоров так называемых, которые финансируют всю эту историю, которым нечистоплотные коммерсанты типа Волкова (глава региональных штабов Навального – прим. НСН) "втирает" эти левые цифры», - уверен Матвейчев.

Ранее президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, зачем сторонников Навального собирают в Сети.

