К тому же в материале указано, что занятие Дегтярного открывает возможность охватить с востока город Волчанск, бои за который идут с весны 2024 года. Известно, что подразделения российской армии наступают там с севера и продвигаются от российской границы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные поразили высокоточным оружием предприятия ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».