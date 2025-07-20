Журналист Коц: Армия РФ открыла новый фронт на севере зоны СВО

Армия России открыла новый фронт на севере зоны проведения спецоперации, говорится в статье журналиста Андрея Коца, которую опубликовало РИА Новости.

Отмечается, что речь идет о севере Харьковской области. Ранее на этой неделе российские военные установили там контроль над населенным пунктом Дегтярное. По словам автора статьи, захват плацдарма в будущем поможет сформировать буферную зону на этом участке.

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К тому же в материале указано, что занятие Дегтярного открывает возможность охватить с востока город Волчанск, бои за который идут с весны 2024 года. Известно, что подразделения российской армии наступают там с севера и продвигаются от российской границы.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что российские военные поразили высокоточным оружием предприятия ВПК Украины, которые выпускают составные части ракет и ударных БПЛА, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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